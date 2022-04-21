雲林縣近百座風機將營運，達德能源擴大徵才吸引青年返鄉。（達德能源提供／張朝欣雲林傳真）

達德能源集團規畫在雲林外海設置80座離岸風機，以及近20座陸域風機，最近擴大徵才，達德21日表示風機營運計畫至少20年，可提供長期且穩定的工作，後續的維運工作是重點，因此須要數十名工程師等相關人員，希望藉由提供在地就業機會，吸引雲林子弟返鄉。

達德能源以近日網路走紅的「九天玄女」影片哏進行徵才，內容為「離九天玄女最近的夢幻工作離岸風電」、「受九天玄女無邊法力保佑，一起用乾淨能源保護下一代」、「你也是帶天命的再生能源人才？歡迎加入我們」，充滿創意吸引不少年輕人關注。

達德能源雲林辦公室執行長潘正綱表示，雲林外海規畫設置80座離岸風機，總裝置容量為640MW，是全台單1最大風場，且超過一半的設備由本土廠商承製，目前已陸續完成基礎架設，完工後將成為台灣離岸風場國產化示範區，每年可為地方挹注近2億元歲收。

陸域風機方面，已在雲林縣麥寮鄉設置8座，預計今年再增設10座。潘正綱說，達德在雲林縣的離岸與陸域風機加起來有近百座，須要更多人才共同營運，因此近日陸續展開徵才，包括工程師、儲備幹部、開發人員等數十名。

為了培育人才，達德並與虎尾科大等雲林在地大學，研商產學合作等相關事宜，確保在地化綠能人才來源。

潘正綱指出，雲林沿海地區因缺乏就業機會，人口不斷外流，希望藉由提供工作機會，吸引旅外青年返鄉。雇用在地人在當地工作，人親土親，可讓更多民眾了解達德共榮共存的經營理念，創造企業與地方發展雙贏局面。