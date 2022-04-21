展望第二季投資策略，花旗(台灣)銀行財富策畫諮詢部資深副總裁曾慶瑞建議，聚焦「R」、「I」、「S」、「K」四大投資主題，在烏雲密布的投資環境中，穩健前行。

1.Reshape：重組投資組合。建構強大、多元化和保守的投資組合，抵禦市場動盪，即使在市場不佳的情況下亦能持續提供穩定的報酬。尤其作為風險緩衝的固定收益配置，將是投資組合中，重要的基礎布局。

2.Inflation：花旗集團預測，聯準會5月起將以升息兩碼的速度，讓通膨盡速降溫，2022年全年將累計升息275個基本點(2.75%)。聯準會轉趨鷹派的升息態勢及貨幣緊縮政策，亦將使得長期低利率的優惠不再，市場投資成本逐步墊高。

3.Selective：慎選標的。花旗集團建議，第二季投資主題更關注穩定且高品質的報酬，慎選投資標的抵禦市場大幅波動，布局防禦性的優質股票，包括股息成長類股及醫療保健、消費必需品等類股。此外，烏俄戰爭加速歐洲對能源多元化的投資步伐，歐洲正尋求擺脫俄羅斯天然氣，以及因應戰事所需，花旗集團預期防禦性武器及資訊安全等支出將增加，能源類股、資訊安全及軍工類股，可望在第二季有亮眼表現。

若從地域分析，由於美國受地緣政治衝擊程度低，企業競爭力高，相較於歐洲市場，無疑是轉移風險的投資區域。而受惠於政策寬鬆以及本益相對較低的樂觀預期，中國市場亦可成為多元布局的考量之一。

4.Kyiv：地緣政治風險。歷史經驗分析，從第二次世界大戰以來，發生過20次重大地緣政治事件，為全球市場投下震撼彈。不過只有2次成為世界經濟的轉折點，第一次是1973年以阿戰爭衝突，觸發阿拉伯石油輸出國組織石油禁運，造成油價飆漲，造成經濟停滯。第二次則是1991年波灣戰爭，油價暴漲，亦導致經濟衰退。花旗集團預估，俄羅斯與烏克蘭的地緣政治危機，不會對世界經濟產生重大或持久的影響。在地緣政治、通膨及聯準會政策等因素干擾下，曾慶瑞建議，積極檢視投資組合，抵抗股債市場波動，危機入市，掌握景氣緩步復甦創造的投資契機。(2-2)