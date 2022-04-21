烏克蘭副總理：4輛搭載民眾巴士已撤離馬立波 15:552022/04/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）（圖/路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭政府今天表示，4輛載送馬立波（Mariupol）撤離民眾的巴士已經離開這座遭圍困與破壞的東南部港口城市。烏克蘭部隊正在奮戰，要從俄羅斯軍隊手中奪回掌控權。 法新社報導，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在社群媒體上發布聲明表示：「4輛巴士昨天成功透過人道走廊離開這座城市。」 韋列舒克還說，今天會繼續撤離婦孺和年長者。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110421 強生：普丁沒誠意 任何烏克蘭和平談判都不會成功 G7財長允助烏克蘭逾240億美元 視需要可再伸援 #烏克蘭 #撤離 #巴士 #副總理 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國務機要費除罪藍綠衝突中過初審 民眾黨：非常遺憾 10:572022/04/21 政治 新北議員籲 依所得補貼社宅租金 04:102022/04/21 地方新聞 烏克蘭點名台灣了！他Po出「一張圖」激動大喊8字 15:122022/04/21 政治 申報綜所稅 五招查詢年度健保費 04:102022/04/21 產業特刊 華視導彈烏龍釀恐慌 民眾黨：掛保證的NCC主委要負責 12:292022/04/21 政治 被央行升息嚇跑... 民眾買房意願 35個月最低 04:102022/04/21 財經要聞 不斷更新》加緊攻打烏克蘭 俄5／9勝利日要達標 07:402022/04/21 國際 蔣萬安籲快篩取代隔離 指揮中心憂偽陽性 04:102022/04/21 生活新聞 健身房3劑限令倉促上路 他說：要給我們配套 13:232022/04/21 生活 隔離戶餐點配送 陳時中：管委會要協助 04:102022/04/21 生活新聞 土耳其通膨飆升 民眾荷包縮水牽動2023年選舉 08:382022/04/21 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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