烏克蘭政府今天表示，4輛載送馬立波（Mariupol）撤離民眾的巴士已經離開這座遭圍困與破壞的東南部港口城市。烏克蘭部隊正在奮戰，要從俄羅斯軍隊手中奪回掌控權。

法新社報導，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在社群媒體上發布聲明表示：「4輛巴士昨天成功透過人道走廊離開這座城市。」

韋列舒克還說，今天會繼續撤離婦孺和年長者。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110421