嘉義市今＋6，相關足跡已公布。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今新增6本土個案，有3案與歌神KTV有關，其中案41416大同國小學生與父親案41415一起到KTV歡唱，不但同包廂5人有4人已染疫，案41415隔壁包廂的友人更早在18日就已確診，所幸歌神KTV的19名工作人員尚未出現症狀，目前PCR採檢皆為陰性。

市府指出，今新增6名確診個案，3案案41414、案41417及案42861都有北部旅遊史，案41414於14日自行開車至北部旅遊，15日返回嘉義住所，18日喉嚨痛，因同行2名北部友人已確診，案41414自行快篩陰性，19日因症狀持續到醫院採檢PCR陽性。

案41417、案42861是朋友，兩人14日、15日因工作所需前往北部，案41417先感到不適後確診，案42861因此被衛生局匡列為居家隔離對象，後續安排至醫院PCR，檢驗也為陽性，因2人都是居家工作者，鮮少出門，相關密切接觸者僅2人。

至於歌神KTV案件經調查，310包廂17日當天為家族友人聚會，共計5人參加，案41415為30餘歲男性，是案41416的父親，期間案41415與311包廂的友人，即昨確診案38691因巧遇曾寒暄交談數分鐘，18日得知案38691染疫後，案41415曾自行快篩陰性，結果案41416於19日傍晚發燒，在案41415陪同下，兩人緊急到醫院採檢均為陽性。

之後衛生局緊急匡列同包廂友人為接觸者，1人為嘉市案42860，另1人早已返回北部，案號為40567，而310包廂當天5人在場，除已確診4人，另1人PCR採檢陰性。

因應案41416為大同國小學生，衛生局20日入校PCR篩檢，該校學童、教職員工及案41416安親班相關人員均納入採檢對象，共計採檢88人，檢驗均為陰性，至於同班及同安親班師生列為居家隔離有27人。