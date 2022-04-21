蔡總統宣示要從「能源轉型」走向「淨零轉型」，行政院會今天拍板將「溫室氣體減量及管理法」改名為「氣候變遷因應法」，並將2050淨零排放入法，要把原本目標2050年碳排放量降為2005年排放量50％以下，修正為2050年溫室氣體零排放，同時將分階段徵收碳費，預計2024年起針對碳排放大戶優先開徵碳費。

國發會上個月底公布我國「2050淨零排放路徑」，行政院會今天再通過，將「溫室氣體減量及管理法」修改為「氣候變遷因應法」，完備氣候法制的第一步，兼具指標性與實質性的意義。

行政院長蘇貞昌表示，此次修法不僅將國家長期減碳目標修改為2050年淨零排放，也增訂氣候變遷調適專章，氣候治理的基本方針及重大政策，規定由行政院永續會協調、分工、整合，地方政府也要設「氣候變遷因應推動會」；此外，因應國際經貿情勢，本次修法也納入實施碳定價，同時加強氣候變遷人才培育與技術發展。

針對碳費徵收制度，環保署副署長蔡鴻德表示，碳費目前還在規畫中，預計會有差別費率，達到一定的標準會有不同費率，同時會分階段徵收碳費，第一階段以高碳排為主，標準為每年碳排放超過2.5萬噸，其餘後續子法等通母法通過後陸續規畫。

此次修法將溫室氣體盤查及查驗分級管理，協助產業檢視其碳排放情形並提升查驗量能，以符合供應鏈碳排放量資訊要求。本次修法新增訂定效能標準，提供產業依循以降低產品生產過程碳排放，提高競爭力。

草案增訂對國內排放源徵收碳費，並將收入專款用於輔導、補助及獎勵溫室氣體減量及技術研究工作，以促進溫室氣體減量及低碳經濟發展。另外，因應國際經貿情勢，我國亦將審慎評估，必要時對進口產品實施碳邊境調整機制，事業進口公告之產品，應申報產品碳排放量，並依排碳差額繳交減量額度。