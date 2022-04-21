南韓3大經紀公司「YG娛樂」前社長梁鉉錫，捧紅BIGBANG、BlACKPINK、2NE1等知名偶像團體，旗下還有諸多一線影視演員，在娛樂圈擁有極強影響力，在2019年被電視台節目踢爆，涉嫌性招待、違法賭博、包庇旗下藝人吸毒等醜聞，引發各界譁然，上週他出席YG旗下男團TREASURE演唱會，臉上卻未配戴口罩遭到撻伐，18日現身官司開庭時，卻又公然未戴口罩。

本場18日官司，梁鉉錫再度出庭庭審，否認檢方對他的一切指控，包括旗下藝人吸毒、非法賭博等罪名，先前涉嫌暴力脅迫女練習生，都同樣被他給否認掉，社會輿論多半認為他就是始作俑者，還因這一連串的負面新聞，忍痛辭去當時YG代表一職，事件過後雙方各說各話，女練習生堅稱，早在2016年曾在公司和梁鉉錫有過不快對話，讓她身心感受到極大的威脅。

當時iKon前隊長B.I捲入吸毒案，梁鉉錫被指控為平息事件出言恐嚇，當天檢方向女練習生詢問，是否受到梁鉉錫要求翻供，表明看過陳述調查書，威脅女練習生演藝前途要脅，揚言要弄死女練習生非常容易，如果肯推翻先前陳述，就會給她豐厚封口費，還會幫她聘請律師逼迫推翻先前陳述，女練習生答覆聽過這段對話，不過梁鉉錫並未承認這些指控。

儘管事件並未受到司法證實，韓網民已對梁鉉錫相當火大，繼出席TREASURE演唱會沒戴口罩，出席媒體在場法庭再度犯錯，雖說南韓政府已鬆綁社交距離方面限制，但若身在公共場合仍需要戴口罩，再度引發熱議。而目前他的IG雖未關閉，但所有貼文都已被刪除處理。