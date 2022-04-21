台中市議員楊正中認為，囤房稅不應以幾戶為單位，而應以價值做為計算基礎。(林欣儀攝)

捍衛居住正義，台中市府提出「房屋稅徵收率自治條例修正案」，經討論修正，將針對持有5戶以上房產者加重課稅3.6％，21日送議會二、三讀，但有議員希望加嚴、有人則認為不應以戶為單位，也質疑施行後效益，最後議長張清照裁定附帶議決，市府須適時檢討施行績效並分析是否再調整。

針對一般自用住宅，台中的稅率為1.2％，中市府為抑制房價，提出針對持有3戶房產以上者加重課稅，議會日前審查相關法規，最後將其放寬為持有4間房產以下者採2.4％課稅，但若持有5戶以上者則稅率將提高至3.6％，全台中受影響人數約8萬7000多人。

此案21日進入大會二讀，議員楊正中、謝明源、江肇國皆認為，以「戶」為計算單位不合理，畢竟豪宅與套房的價格非等值，應該依照房產價值作為課稅依據。議員張家銨則認為稅率應該因地制宜，建議加嚴至2戶就採加重課稅，「國民黨版本太寬鬆」，此語引發國民黨議員李忠等人不滿，強調通過者為「大家討論的版本」。

議員陳淑華認為，自住房屋用累進計稅，先不論效果如何，其實也是居住正義的一環，市府提出的版本與高雄一致，不宜放寬。議員黃守達則強調，囤房稅上路後，市府預計增加稅收4億元，什麼樣的措施才能達到居住正義的目的？且多出來的稅收要用在哪裡？市府應給市民交代，否則改革將淪為表面工夫。

台中市府地方稅務局長沈政安表示，依照議會通過的「房屋稅徵收率自治條例修正」版本，受影響房產戶數約10.6萬，相較市府提出版本的預估增加稅收約少1、2千萬，所有增加的稅收都將挹注青年與弱勢族群的租金補貼。