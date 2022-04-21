新竹縣消保官靳邦忠以房子是業者在蓋，錢也是業者在賺，但民怨都指責縣府不處理，要求出席業者提出具體適當說明。（羅浚濱攝）

國內疫情發生後，營造業缺工缺料，造成建築成本普增3成，加速新竹縣房價飆漲直逼新竹北市，不少民眾認為是建商和仲介業者從中炒作，更批評縣府任憑房價上漲，縣府為此召開「不動產交易安全座談會」，建築公會和業界代表則大吐苦水，直指投資客是元凶！

消保官靳邦忠指出，竹北市建案以往常被媒體報導排隊搶紅單、賣光光及每坪飆到天價等帶風向來炒作房價，縣府從2020年底追查漏夜排隊，禁止紅單買賣，嚴整不實銷售行為，並配合中央展開聯合稽查行動，對涉廣告不實及違反公交法的業者開罰。

縣長楊文科更率先實施囤房稅，開出國內首張違規操作紅單行政處分書，展現維護消費者正常交易秩序的決心，中央更以竹北市房市亂象，提出多項房市穩定方案改革措施維護居住正義，但房價問題並非單憑地方政府能解決。

靳邦忠說，縣府近來頻頻接到民眾投訴，反映竹北市房價漲太兇，認是建商代銷公司和投資客蓄意炒作，根本買不起，批評縣府放任房價上漲，更質疑原物料漲價，房價就可以漲那麼高嗎？

「房子是業者在蓋，錢也是業者在賺，但民怨都指責縣府不處理！」靳邦忠要求出席業者提出具體適當說明，作為回覆消費者的依據。

建築開發公會理事長楊勝翔說，建商2、3年賣的預售屋，如蓋1棟地下3層地上14 層社區大樓，當時每坪成本約8萬5千元，疫情發生後原物料漲翻天，每坪成本都要14萬元，增加的成本都要自行吸收，建商獲利有限，賺錢的都是投資客。

「建商並未在房價漲勢中獲利！」吳姓建商指出，投資客是趁原物料飆漲，要將手中買到的預售屋轉售，從中牟取更高報酬率，有的建商不做換約轉賣，讓投資客從中逃漏稅，竟不時遭投訴指建商欲與消費者解約！

與會業者都指投資客是炒作房價的元凶！並以政府的國民年金、勞健保費都在漲，百業都漲，為什麼只有建築業不能漲？要建商吸收增加成本合理嗎？

靳邦忠指中央對人為炒作房價，正修正「平均地權條例」，防杜不當炒房，將依業者意見建議相關單位討論研擬降底原物料及人力成本方案，期使房地產市場有合理價格。