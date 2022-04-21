T1聯盟現任會長、過去曾是中華女籃的靈魂人物的錢薇娟，在球員生涯面臨大大小小運動傷害，膝蓋也因傷開過三次刀，這次受邀出席「台灣再生醫學多元影響力-製藥、高齡、醫美到寵物市場新契機」論壇，分享自己與運動傷害為伍的親身經歷。

「在30年球員生涯裡有大大小小的運動傷害，也無法阻擋我想站在球場上為國爭光的渴望。」錢薇娟說道，19歲那年是她人生第一次開刀，恢復的非常好，甚至像沒開過刀一樣，當時球隊極需要她出賽，她立刻回到球場完成任務，卻也因此「膝蓋報銷」。40歲退休前錢薇娟雙膝就已累積開過3次刀，其他像是肩膀、腰椎、頸椎甚至手肘移位，這些傷害的疼痛感，隨著年紀增長而「加倍奉還」，大大影響了生活品質。

「有朋友問過我，是否有更好的方法可以治療我的膝蓋？當年關節鏡手術的確是最新、最好的醫療選擇；現在，再生醫學又是更新的治療選項。透過幹細胞治療達到細胞再生，開刀的次數少，恢復期短，而且用的是自己的細胞，除了安全性較高外，也降低了身體對於其他外來物的排斥性。」

退役後的錢薇娟身兼數職，除了中華女籃總教練一職，同時是T1聯盟理事長兼《全明星運動會》三季的藍隊領隊，依舊在體壇持續熱血付出，51歲的她表示：「雖然我已年過半百，但運動員的靈魂仍舊在我心深處，所以我選擇再給我的身體一次機會，想用細胞治療的方式，希望能早日擺脫疼痛，能夠重回球場打打球，或是可以從事其他的運動！」

訊聯生技董事長蔡政憲表示，運動員的健康攸關其職業生涯。因此，除了透過運動科學的輔助，提升運動員的表現外，運動醫學更該考量運動員長遠的生涯規劃，透過以修復、再生為主的再生醫療，正能呼應其目的，也能滿足廣大運動族群的需求，像是用自體的脂肪幹細胞治療膝關節軟骨缺損，以及退化性關節炎，更具優勢。