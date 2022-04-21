來台灣定居多年的烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin），日前因烏克蘭與俄羅斯戰爭爆發，讓她焦急如焚，曾多次拍片聲援自己的國家，並透露當地的情況，在網路上引起熱烈討論也因此打開知名度。而近日收拾好心情全力工作的她也宣布推出第一張數位寫真，在個人社群媒體上公開「大尺度辣照」，甚至還差點走光，令網友看了直呼「太辣了」。

佳娜在昨（20）日中午推出一本數位寫真，一上線就造成搶購熱潮，而她在開賣前一天曾率先公開2張照片，表示「封面A or B？佳娜老師的寫真書封面需要你的意見」希望網友替她選擇寫真封面，第1張照片中只見佳娜穿著一件背部全裸的粉色高岔泳裝，背對鏡頭秀出白皙美背與圓潤翹臀；第2張照片則是換上一件蕾絲薄紗罩衫，面料透視的材質經強光一打，火辣好身材若隱若現讓網友直噴鼻血。

開賣當天，佳娜也再度PO出薄紗照吸引目光，網友看到後紛紛留言「我放大了」、「想好好認識佳娜，因為佳娜很漂亮又有風趣」、「YES，我選的上封面了」、「選封面那天就放大了」、「愛死了」、「這組照片很硬」、「謝謝老師我戀愛了，烏克蘭加油」、「佳娜好美，佳娜寫真集大賣」。佳娜隨後也在限時動態上轉發網友的留言感謝，意外曝光另一張辣照，同樣讓人看了臉紅心跳。