彰銀(2801)宣布，將於世界地球日簽署加入「赤道原則」（Equator Principles, EPs）協會，成為全球自願倡議「赤道原則」的會員銀行（EPFIs），將環境及社會風險管理內化至專案融資相關授信審核流程，並建立相關控管機制及流程因應，力求落實環境保護與社會關懷。

彰銀表示，2017年即將「赤道原則」精神納入授信作業程序，在明（22）日正式成為赤道原則協會會員後，將更明確地遵循赤道原則，以環境、社會和企業治理（ESG）為衡量基準，建立更全面及完善的風險管理機制。

彰銀表示，藉由赤道原則的運用，期盼能鼓勵並引導企業客戶強化ESG，降低氣候變遷對其所帶來的營運風險，同時也能降低彰銀提供融資的相關風險。

彰銀在董事長凌忠嫄帶領下積極實踐永續發展，除在業務面持續提供綠能科技產業貸款、再生能源發電業貸款、低碳永續家園貸款及離岸風力發電業貸款等支持綠色金融外，亦執行責任投資策略，建構永續金融治理。

彰銀去年陸續取得多項ESG成果，如響應氣候相關財務揭露（TCFD）倡議，簽署成為TCFD支持者、完成第三方查核TCFD報告書認證及獲得CDP 2021年氣候變遷問卷調查評級管理（B）級、榮獲亞洲銀行及財金雜誌2021年台灣地區「最佳女性倡議銀行獎」、連5年入選英國FTSE4GOOD「富時社會責任新興市場指數」成分股等。

彰銀向來關注聯合國永續發展目標（SDGs）、巴黎協定及聯合國全球盟約等國際重要規範發展趨勢，並將企業永續概念納入核心計畫及營業活動，同時致力於對各利害關係人承諾，持續精進環境（E）、社會（S）與治理（G）各面向永續作為，奠定永續經營的服務模式。