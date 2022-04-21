仁寶(2324)持續拓展智慧健康領域，將神寶醫資旗下產品Stampede智能地墊，結合台灣受恩三重日照中心及調氧銀光咖啡館場域，致力推廣物聯網大健康運動方案。

仁寶積極跨足智慧醫療事業與物聯網應用，近期與台灣受恩整合服務有限公司攜手合作，於新北市三重重新市場首間市場中的托老中心「三重受恩日間照顧中心」–長照有Fu站「調氧銀光咖啡館」場域導入全民樂活體感智能地墊。台灣受恩致力於物聯網智慧照護產業，發展居家、社區照護據點及城市服務中心等連續性智慧照護服務整體方案，目前全台有13個服務據點。

人口高齡化已是國際趨勢，台灣將於2025年提前邁入超高齡國家（六十五歲以上人口達20％）。有鑑於此，仁寶積極發展醫療物聯網大健康領域方案，仁寶總經理翁宗斌表示公司近年來致力擘劃健康醫療事業，Stampede智能運動地墊為旗下子公司神寶醫資所推廣的科技體適能運動訓練，係透過聲光效果與競技遊戲提升使用者興趣，搭配豐富的訓練模式，提供適合全年齡的運動娛樂平台。除了台灣外，公司也積極拓展海外市場，如北美、大陸、韓國、新加坡、香港，加速貼近市場共同實現樂齡健康暨科技運動的願景。

台灣受恩劉庭軒總經理表示，Stampede智能運動地墊結合科技化的運動方式，未來會越來越流行，對於來受恩調氧銀光咖啡廳的年長者，除了可以增添運動的樂趣，也可強化心肺功能，還可以鍛鍊各種肌力！受恩並針對樂齡民眾需求開設各類型的課程，歡迎民眾一起來體驗科技化的Stampede智能運動地墊。

仁寶技術長沈俊德指出，Stampede智能運動地墊最早主要應用在運動中心、健身房，深受各族群喜愛，期望透過此次與日照業者的合作，讓長輩們接觸體驗智能化運動設備，藉以培養健康運動觀念，提升生活品質。

仁寶集團醫療策略長辦公室處長陳信佐表示，自2017年起神寶醫資便積極推廣「體醫融合大健康」的概念，很高興在後疫情時代下引薦台灣受恩共同進行跨域合作，期待全民將運動納入生活日常，使用者可以自主訓練也可以搭配課程鍛鍊，檢視自身動作的差異性、穩定性等，持續調整訓練方式，找出最適合自身的運動模式，精益求精挑戰自我體能以運動來預防疾病，讓醫療資源能在更需要的地方發揮最大化功效。