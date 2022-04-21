民進黨拚國務機要費除罪化 藍營撒假鈔喊散會沒用「初審5分鐘通過」

立法院財政委員會今（21）日審查與國務機要費除罪化相關的「會計法第99條之1修正草案」，藍綠兩黨一大早就攻佔主席台，爆發推擠衝突，最後民進黨團強行通過臨時動議停止詢答、逐條討論，5分鐘通過初審交黨團協商。國民黨立委楊瓊瓔怒批，就算要除罪也應該是除經辦人員的罪，若前總統陳水扁真的有違法，就應依法究責。

楊瓊瓔在臉書表示，民進黨立法院總召柯建銘曾說特別費已除罪，為什麼國務機要費不能除罪，還強調國務機要費除罪化的工程一定要在會期內完成，但她指出特別費除罪是除2007年之前會計等經辦人員便宜行事之罪，2007後若有首長未依照特別費支用規定，亂執發票或收據，經辦人員還是要予以拒絕才行。

楊瓊瓔強調，特別費除罪並非免除首長濫用或濫報之罪，因此若國務機要費要除罪，也應該是免除經辦人員之罪，如果陳水扁真的有違法貪汙，那就應依法追究其責任，並嗆「民進黨，不要低估民意反撲的決心！」

「會計法第99條之1修正草案」是綠委蔡易餘提出，內容與國務機要費除罪化有關，藍營認為是在為陳水扁解套，過去審查時就進行強力杯葛，如今捲土重來，兩黨一早就因排隊問題起爭議，搶占主席台的過程中更爆發嚴重推擠衝突，期間藍委陳玉珍和綠委王美惠一度慘摔，陳玉珍的新衣服還在推擠中遭撕破。