高雄21日新增77例確診，其中，居家隔離期間陰轉陽13例，外縣市旅遊史17例，娛樂場所4例，密切接觸者42例，疫調中1例，高市府衛生局公布相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄21日新增77例確診，其中，居家隔離期間陰轉陽13例，外縣市旅遊史17例，娛樂場所4例，密切接觸者42例，疫調中1例，高市府衛生局公布相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄21日新增77例確診，其中，居家隔離期間陰轉陽13例，外縣市旅遊史17例，娛樂場所4例，密切接觸者42例，疫調中1例，高市府衛生局公布相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄21日新增77例確診，其中，居家隔離期間陰轉陽13例，外縣市旅遊史17例，娛樂場所4例，密切接觸者42例，疫調中1例，高市府衛生局公布相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄21日新增77例確診，其中，居家隔離期間陰轉陽13例，外縣市旅遊史17例，娛樂場所4例，密切接觸者42例，疫調中1例，高市府衛生局公布相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄21日新增77例確診，其中，居家隔離期間陰轉陽13例，外縣市旅遊史17例，娛樂場所4例，密切接觸者42例，疫調中1例，高市府衛生局公布相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄21日新增77例確診，其中，居家隔離期間陰轉陽13例，外縣市旅遊史17例，娛樂場所4例，密切接觸者42例，疫調中1例，高市府衛生局公布相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄21日新增77例確診，其中，居家隔離期間陰轉陽13例，外縣市旅遊史17例，娛樂場所4例，密切接觸者42例，疫調中1例，高市府衛生局公布相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，中央公布高雄21日新增82例本土確診個案，但由於有5例個案的居住地或工作地位於外縣市，已由中央轉銜至其他縣市，因此，高雄改為新增77例確診，其中，居家隔離期間陰轉陽13例，外縣市旅遊史17例，娛樂場所4例，密切接觸者42例，疫調中1例，高市府衛生局也公布相關確診足跡。

高市府衛生局說明，高雄新增77例，其中4例屬於娛樂場所傳播鏈個案，根據疫調顯示，個案曾經到仁武區採紅林小吃部，雖然先前娛樂場所擴大採檢時均為陰性，但疑似1位負責廚房的人員有社區活動使而染疫，隨後再將病毒傳入娛樂場所。

衛生局指出，42名密切接觸者中，分別有同住親友17例、餐飲娛樂8例、職場環境15例、高風險場域2例，而境外移入則是台北9例、桃園1例、彰化1例、雲林1例、台南1例、屏東2例、台東2例。

衛生局對於獅子會群聚感染案件做出說明，根據疫調顯示，新北獅子會共有4車百餘人南下旅遊，與高雄獅子會7位成員在大樹區的飯店餐敘，而高雄獅子會又於4月15日及16日分別於番太郎味自慢料理及漢來大飯店9樓國際宴會廳金龍廳舉辦第26屆獅子會會員大會，因而爆發此次群聚感染，目前已造成26位會員及6位會員同住親友染疫。

高市府衛生局也公布滿滿8張相關足跡，包含曾氏福建炒麵建工店、波隆那義式麵食餐館、大帑殿KTV大順店、常鶴香格里拉、八沐十浬酒場、星巴克三多門市、星巴克義大城門市、老宋牛肉麵、環球影城、郭家鍋燒麵、採紅林小吃部等等均被列入確診足跡。