母親節即將到來，大地酒店暨去年與知名婚紗品牌異業結盟，今年再度跨界與HAPPYHAIR快樂麗康集團攜手，自5月起推出「大地之旅 魅力啟程」住房專案，讓您最愛的女人在旅途中盡享由內而外的極致呵護，此次更罕見端出總統套房，挑戰母親節檔期最高價位專案。

憑專案入住除了有一泊二食套裝行程，芳療SPA雙人精油護理各60分鐘，大地酒店更免費加贈由快樂麗康集團與大江生醫團隊共同研發的「ICHARMING全型胜肽膠原蛋白飲禮盒」，客房內還會貼心送上主廚特製「莓好馨意」花束蛋糕、精選氣泡酒及SPA折價券等多重好禮，一趟旅程中白磺美人湯、膠原蛋白飲、雪白牛奶鍋一次滿足，讓辛勞的媽媽在旅程中變得更加白淨無瑕、愛俏迷人。

「春暉大地」是大地酒店總統套房首次搭配母親節販售的住房專案，房內以擁有270度絕美丹鳳山景的超大溫泉浴池聞名，一泊二食的住宿行程，入住時先獻上優雅精緻的「莓好馨意」花束蛋糕，品嘗最高價位的五星級套餐美食，芳療SPA雙人精油護理各60分鐘，另外提供價值近5000元的ICHARMING母親節限量禮盒，多達30瓶全型肽膠原蛋白飲，讓媽媽整個月都能感受肌膚的澎潤彈，退房後還再加碼專車禮遇，來回接送飯店至HAPPYHAIR北投店進行價值3000元的頂級頭皮護理療程，可以說是讓媽媽從頭到腳、由內而外都備受極致的呵護寵愛。

「尊寵丹鳳」住房專案可享雙人入住丹鳳套房，房內提供為了寵愛媽咪設計的ICHARMING母親節限量禮盒、芳療SPA雙人精油護理、花束蛋糕、特選氣泡酒等多項精選好禮均貼心送給母親，一泊二食的套裝行程，吃著美食、泡著美人湯，讓媽媽發自內心帶著最美的笑容度過今年的母親節。

「Charming Lady」可雙人入住楓林客房，非常適合母女、姊妹或閨蜜們寵愛自己的奢華小旅行，更適合體貼的老公用來安太座，除提供10瓶ICHARMING全型肽膠原蛋白飲禮盒、芳療SPA雙人精油護理療程、花束蛋糕、氣泡酒外，最特別的是晚餐搭配月兒彎彎最新的北海道月饗牛奶鍋，是視覺與味覺的雙重享受。

大地酒店表示，HAPPYHAIR為台灣最高端時尚美學生活事業之一，旗下ICHARMING與大江生醫共同研發出業界唯一28全型膠原胜肽聞名，雙方首次攜手合作，希望設計出融合兩品牌特色的完美旅程，讓消費者一次旅行就能享受到五星級的飯店服務與頂級保養品的美麗加持。