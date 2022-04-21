WEBZEN Taiwan營運發行的MMORPG手遊新作《奇蹟MU：大天使》，今（21）日宣布遊戲將於4月28日在台灣、香港、澳門同步上市，並釋出三大經典職業介紹，帶領玩家重返奇蹟世界，展開全新的冒險旅程。凡參與官網事前登錄及雙平台預註冊，還可以獲得「祝福寶石」、「靈魂寶石」、「生命寶石」、「自選黃金寶箱+4」以及專屬稱號等豐厚獎勵！

《奇蹟MU：大天使》完整呈現出線上遊戲《奇蹟Online》公會、魔王、副本等經典的特色玩法，且加入「多重職業養成系統」等創新內容，大幅強化遊玩的便利性。

遊戲內提供三大經典職業「劍士」、「魔法師」、「弓箭手」，玩家可以透過「多重職業養成系統」同時進行培養，每個職業又可分成2種天賦，總共有超過50種職業組合，自由建立自己的專屬軍團。

「劍士」是勇者大陸騎士團的後裔，擁有與生俱來的強健體魄，通過修練不斷強化自身劍術，擅長近戰保護隊友。「魔法師」來自阿爾卡王國，擅於使用魔力，屠殺大範圍的敵人，與魔法師交戰過的敵人都會感到恐懼。「弓箭手」是仙蹤林國度的精靈族，有著敏銳直覺與狩獵天性，擅用弓與弩來擊殺遠處的敵人。

「劍士」

「魔法師」

「弓箭手」

《奇蹟MU：大天使》官網事前登錄及雙平台預註冊火熱進行中，官方更推出MyCard預約活動，加碼送MyCard專屬禮包，內含「生命寶石*4」、「世界之泉*2」、「一級聖石寶箱」，還有機會抽中MyCard 1000點、昆頓聖物隨機寶箱、梅蘭聖物隨機寶箱、1000萬金幣等豐富獎勵。

此外，WEBZEN Taiwan將陸續在《奇蹟MU：大天使》FB粉絲團公開更多遊戲資訊，也會舉辦多項精彩活動來募集更多新玩家。