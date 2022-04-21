國內快篩試劑持續缺貨，中央流行疫情指揮官陳時中今天向民眾喊話，表示近期將有大量快篩試劑到港，其中月底有亞培試劑約759萬劑到貨，羅氏5月2日也會有2100萬劑到港，目前暫不會徵用到國產快篩，將規劃持續在國內市場銷售，盡量補足民眾需求。

陳時中解釋，暫不徵用國產試劑除擔心徵用量太大時，會破壞現有的市場秩序之外，也擔心國產試劑在國內本來就有的供應契約，例如有些是簽商業契約，也有業者是簽共同供應契約，避免干擾業者帶來市場上更大的影響。

陳時中說，維持原有的供應契約，可讓國產試劑先填滿國內的市場需求，至於公費快篩徵用，本月底將有759萬劑亞培快篩到貨，5月2日還有羅氏快篩試劑共2100萬到港，會持續全力供應以滿足縣市政府的居家隔離所需。

陳時中也提到，國內會一步一步朝向用篩檢代替隔離的方式面對疫情，目前醫療人員已經開始實施，接下來會從關鍵基礎設施相關職業做起，邊做邊看大家的接受程度到哪裡，持續朝開放的目標前進。

陳時中強調，現階段保存醫療量能很重要，因此要讓醫院回歸以治療為主的業務，至於隔離將來都會以在家為主，民眾在外用餐時，也盡量不要跟不特定的人一起吃飯，像是併桌用餐的這種行為，應該要盡量避免。