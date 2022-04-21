一名攝影師自九二一大地震後公司倒閉，靠零星接案，以債養債渾噩度日數十年，讓妻子心寒至極，憤而向法院訴請離婚。一審法院判女方敗訴，不准離婚，案經上訴，高雄高分院認為此段婚姻出現重大破綻，難以維持，准許兩人離婚。

判決書指出，人妻主張，與從事廣告拍攝的丈夫自1991年結婚至今，育有2名成年子女，婚後在台北購屋，娘家出資4成，剩餘6成由丈夫以現金、貸款支付，但丈夫收入不穩定，1999年九二一大地震後失業，無力繳房貸，最終一家人於2008年賣掉台北房屋，改租屋居住；丈夫則於2011年至2019年間，分別向3處銀行或農會陸續貸款共計1000萬餘元，四處借錢還債度日，還要求她回娘家借錢，無數次迴避找工作的話題，讓她極度失望。

人妻指出，2015年間她因為母親身體不適，獨自返回高雄娘家居住，期間曾主動向丈夫聯繫，但丈夫拒絕回應找工作一事，兩人分居至今6年，丈夫都不聞不問，還在6年間數度向她的父親、哥哥與兩人的子女造謠她外遇，被他人騙財騙色等，讓她忍無可忍，向法院訴請離婚。

對此，男方辯稱，他婚後賺錢養家，購屋時女方家長出資3至400萬他非常感激，但他也有負責繳納房屋貸款、利息與每月生活費，雖先前經營的攝影公司收攤，他仍持續向外接廣告拍攝個案，並非沒工作。

男方反控妻子於2004至2005年間因投資遭騙財騙色，虧損近240萬元，是靠他的貸款才順利解決，還讓他抓到與其他男人曖昧，當時妻子曾說，「我的事情被你抓到，算我倒楣，不然你要怎麼樣？」認為自己在此段婚姻中已盡為父與為夫的責任，並無過錯。

一審法院判女方敗訴，案經上訴，二審法官重新勘驗證據，認定男方的確長期借貸，以債養債，不願告知女方實際收入，長期下來使得女方對兩人婚姻感到憂慮，還須背負經濟壓力，分居過程中更無主動聯絡，對家人造謠女方遭騙財騙色等，認定兩人婚姻已無法維持，故撤銷原判決，准許兩人離婚。