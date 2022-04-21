今天在大聯盟場上老虎以3：5不敵洋基，不過陣中元老卡布瑞拉(Miguel Cabrera)的表現吸走大量目光，此戰他4打數猛揮3安打跑回1分，此外還達成生涯第2999支安打，接著再敲1安就能成為聯盟史上第7位達成「3000安、500轟」打者，今天他完全加快此進度，漫長賽季才開始不久，要達成只是時間問題了。

¡Suma otro! Miguel Cabrera conectó el hit 2⃣9⃣9⃣8⃣🥵 pic.twitter.com/OVWIItnzPB — Meridiano (@MeridianoTV) April 21, 2022

卡布瑞拉今年39歲，本場他以第5棒指定打擊身分出賽，第2局首次上場打擊，面對洋基先發塞弗瑞諾(Luis Severino)毫不留情敲出一壘安打，並將隊友送上三壘得點圈，此局老虎也拿下首分。第4局再次於塞弗瑞諾手中敲一壘安，96.7 mph四縫線快速球被他逮到。第6局面對格林(Chad Green)首棒就揮擊，又是一壘安，之後還回本壘得分。

到第8局卡布瑞拉有望正式達成3000安，不過這回被荷莫斯(Clay Holmes)96.8 mph切球三振。第9局洋基在5：3領先情況下派出終結者查普曼(Aroldis Chapman)，他成功守住比賽，卡布瑞拉本場沒有機會繼續挑戰，不過連揮3安的他已經夠嚇人，接下來他只要再敲1安就能加入大聯盟3千安俱樂部，成為史上第33人。

MIGUEL CABRERA IS ONE HIT AWAY FROM 3,000!!!



(via @mlb)pic.twitter.com/cylHNZlN5a — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 21, 2022

而本季的卡布瑞拉似乎不服老，至今出賽11場，36個打數能敲出12支安打，貢獻3分打點跑回5分、選到3次保送，打擊率高達.333，比生涯平均的.310還要高，近7場比賽他更是可怕，敲出8支安打跑回4分，打擊率.348，依舊相當難對付，現在就只差全壘打數還沒開張了，非常期待他接下來的表現！