啦啦隊出身的巫苡萱，以天使臉孔和超火辣身材，加上傻大姐個性讓她擁有超夯人氣，親民的巫苡萱也不吝嗇放送福利，她日前就在IG放送泳裝自拍照，她一挺美臀，S火辣線條也全現形。

巫苡萱日前在IG放送泳裝自拍照，她身穿黃色泳裝、黑色小褲褲，側身入鏡的巫苡萱大方解放渾圓曲線和翹臀，S火辣線條全現形，加上她頂著一頭微濕長髮，讓畫面散發健康美又不失性感，性感照吸引啦啦隊隊員壯壯直呼：「辣起來，網友也留言喊：「果然前凸後翹」、「噴鼻血了」、「這個卡稱（屁股）！啊嘶」。

不過，巫苡萱泳裝辣照其實是復刻桃猿啦啦隊成為李恩菲（菲菲）的泳裝自拍，巫苡萱和李恩菲都是側身入鏡、性感挺出美胸和翹臀，雙姝的火辣畫面不分軒輊，李恩菲還現身虧巫苡萱：「齁呦 好好笑喔」，而巫苡萱和李恩菲接連曬泳裝照，更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。

啦啦隊出身的巫苡萱除了在隊上擁高人氣，她還身兼多職，擔任助理主持，更活躍於各大綜藝節目，不吝嗇展現好身材的巫苡萱，也接連推出寫真書，而巫苡萱也不忘在工作之餘學習才藝，增加內涵，積極充實自己。