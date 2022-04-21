星座運勢網站「星座漫畫」分析，金牛座、巨蟹座、獅子座的婆婆最難相處，尤其是第一名的獅子座婆婆，簡直是媳婦們的惡夢，只要見面就會給人很大的壓力。

▍第三名：金牛座

面對金牛座的婆婆，一定要在婚前就受到她們認可，否則婚後恐怕不好過。她們能力很強，看重物質條件，想法很現實，而且從不掩飾自己的偏心，面對自己喜歡的媳婦時，就很好相處，無論對方做什麼，都沒什麼意見，但如果是看不順眼的媳婦，就會刻意百般刁難，明顯區別對待，相處起來針鋒相對，難有寧日。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹女平常很好相處，對朋友和家人非常體貼，不過她們太愛自己的孩子了，面對媳婦時，會覺得眼前的人是搶走自己兒子的女人，很難有好臉色，甚至會處處為難，想要彰顯婆婆的地位。和巨蟹座婆婆相處時，建議要表現出細心和貼心的一面，讓她知道自己有多關心老公，久而久之她們就會受到感動，漸漸把媳婦也當作一家人，不再刻意針對。

▍第一名：獅子座

獅子座的婆婆本身就充滿威嚴，在家中像是女王般的存在，掌握著家中經濟大權和話語權，就算兒子自己成家立業，她們還是習慣性管東管西，甚至連兒子的家務事也要管，她們把家中的一切視為自己的責任，想要把所有的事情安排得井井有條，連媳婦都要聽從自己的指揮，常常給人過於強勢的感覺，又聽不進其他人的意見，非常難以相處。