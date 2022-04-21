從18日開始，韓國大規模取消絕大部分抗疫社交禁令之後，首爾漢江沿岸公園綠地，這兩天可見蜂擁人潮，同時，戶外野餐以及走春人數也日日暴增。
除了戴口罩還有堅持，韓國政府已大幅放行民眾社交活動，大白話就是基本上已回歸疫前生活。首爾市幾個主要大型休憩場所之一的漢江，因為周遭腹地廣大，已成為當地民眾再次無拘束享受大自然的首選。
這幾天首爾溫度舒服不過冷，因此很多韓國民眾在漢江公園內就地野餐，周邊便利商店也擠滿購買各式食品以及飲料的消費者。自新冠病毒爆發後睽違兩年多，漢江的擁擠度又恢復至疫前榮景。
很多韓國人為了在抗疫大幅解禁下搶頭香，有的學生不惜翹課，還有上班族寧可請假，也要享受這得來不易的自由時光。因此，漢江沿岸現在隨處可見各種不同的悠閒時光。
首爾市政府表示，集合手工藝品、各式美食以及不同藝文活動的首爾夜貓子夜市（Bamdokkaebi），也正在慢慢恢復疫前正常營運，好讓各式商業活動回歸以往。
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