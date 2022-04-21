行政院院會今天送出「氣候變遷因應法」草案，對此，環團認為仍有幾點不足之處，包括應「碳費設計須具充分減碳強度，落實氣候正義」，對準國際淨零目標下應有的碳費水準、2030年時每公噸3000元外，也應納入公民訴訟條款。

包括環境權保障基金會、地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會、環境正義基金會、台灣青年氣候聯盟等多個環團發出共同聲明。

聲明指出，行政院以「避免新增組織疊床架屋」之由，提出以舊有的行政院國家永續發展委員會作為最高層級的協調單位，應建立行政院氣候會報，由行政院長作為召集人，邀集各部會首長、學者、民間團體參與，並賦予該會報充足人力、行政資源統合、機關考核之職權，方可建立完整的氣候治理機制，也應在母法內明訂各部會權責。

聲明表示，碳費不應只是減碳的政策工具，而應落實污染者付費以及氣候正義精神。碳費的規範設計上，應確保碳費能定期提升，對準國際淨零目標下應有的碳費水準、2030年時每公噸3000元，條文應加上「落實將溫室氣體排放所造成之環境及社會成本內部化」與「碳費之費率應以可帶來具體、有效之減碳成果為原則，並每年定期審酌、逐年提升」，而「自願減量專案」與「自主減量計畫」等優惠費率，必須分別嚴格審視減量額度的使用與實質減碳的效益，避免排放源迴避減碳責任。

聲明呼籲，政府在政策規劃上，除了依據氣候變遷科學研擬外，更應定期評估不同族群人權受氣候變遷衝擊情形，才能發展符合多元需求的相關政策；也應增設12職等以上高級文官擔任縣市首長氣候顧問，協助縣市首長統籌整體城市氣候治理規劃，並仿造多國組成氣候公民大會、擴大公民參與，作為氣候政策規劃的依循。

聲明指出，氣候訴訟已經是世界趨勢，對於國家行政的不作為，我國立法者也訂有許多環境公民訴訟條款，以「溫室氣體減量」為主要目的之一的氣候法與上述法規相同，都在管制污染排放源下足苦工，我國過去其他環境規範，也沒有因為增訂了公民訴訟條款，造成行政機關或法院頻於應付公民訴訟的情形，行政院卻將氣候法置身事外，不願納入公民以訴訟監督行政怠惰的可能性。