新北國王籃球隊將在23、24日強強聯手！與超人氣手遊《Garena 傳說對決》合作「FIVE FOR MORE」主題周。新北國王主場商品部，上周推出的「KINGS皇家露營組」持續熱賣中，還將在本周開賣《Garena 傳說對決》聯名商品，讓入場球迷搶先入手！

歷經上週的單洋將主場2場苦戰，率先搶下季後賽門票的新北國王仍以15勝8負暫居聯盟第一，4月23日下午5點將再次碰頭第2名的新竹街口攻城獅，翌日同一時間對戰高雄鋼鐵人，守護龍頭地位，爭取季後賽主場優勢。

疫情升溫情況下，新北國王與新北市政府在每週固定進行新莊體育館全館消毒作業，同時觀察與追蹤所有隊職員健康狀況，讓球迷能夠安心享受賽事。也提醒入場球迷，務必落實防疫，進場掃實名制、加強手部消毒，全館禁止飲食，除補充水分觀賽過程必須戴好口罩，平時密切觀察自身健康狀況，若有「發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常」等症狀，請配戴醫用口罩，儘速到指定的社區採檢院所就醫，路程切勿搭乘大眾交通工具。

新北國王將在本周末與《Garena 傳說對決》於五五好團節之際舉行主題周活動，現場將推出傳說對決主題攤位、多人組隊對戰活動、預測得分球員等趣味活動，邀請所有觀眾在主題周一次體驗到籃球及電競共有的熱血氛圍與團隊精神！

據數據平台統計，傳說對決連續兩年蟬聯全台手遊月活躍用戶榜首，而新北國王隊更在先前以隊史紀錄7 連勝超狂戰績，成為聯盟首支確定晉級季後賽的隊伍。因此本次主題周以「強強聯手」的概念，結合傳說對決與職業籃球共有的「5V5 競技」，希望透過精彩的活動及比賽內容，將「團結致勝」的核心精神傳遞給所有球迷與玩家。

在為期2日現場活動中，入場憑票即可領取傳說對決提供的虛寶卡入場禮及聯名拍拍扇，也有機會獲得「阿萊斯特 熱血籃球」造型及各式街頭籃球局內特效，還可以參與賽前預測活動，成功預測首位得 分球員，就有機會抽中價值新台幣 3290 元的傳說點券！

除此之外，場外更有「5V5 組隊即刻 參戰!」活動，玩家可報名組隊參與比賽，成功拿下冠軍的隊伍可獲得限量聯名商品及傳說對決永久造型虛寶卡。更多內容請持續鎖定《Garena 傳說對決》及《新北國王 New Taipei Kings》 官方粉絲專頁。