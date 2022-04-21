高雄市副市長林欽榮（右五）21日視察岡山區五甲尾滯洪池，水利局長蔡長展（左四）、民進黨市議員參選人陳慶鴻（左一）、新任岡山區長陳振坤（左二）等人陪同。（林瑞益攝）

近年來高雄市岡山五甲尾地區、潭底地區幾乎逢雨必淹，高雄市副市長林欽榮21日視察五甲尾滯洪池，希望能在汛期解決當地淹水問題，滯洪池也鋪設了太陽能光電板，年發電量約675萬度，未來將提供給近兩千戶用電；對於附近大車進出頻繁，將由交通局做改善。

林欽榮上午到五甲尾滯洪池視察，民進黨市議員參選人陳慶鴻、當地民代助理、里長等人陪同。林欽榮說，這是全國數一數二的滯洪池，總經費是8億多元，且加碼裝設浮動式太陽能板，有5MW，未來一年能提供1976戶用電，希望未來能有更多綠電，提供給北高雄的產業。

水利局報告說，五甲尾滯洪池滯洪池面積約12.5公頃，滯洪量60萬噸，搭配抽水站，透過水情中心智慧防汛監控，防汛政策超前部屬，發揮滯洪池最大功能，做二次滯洪，可大幅改善滯洪池周邊地區淹水。至於太陽光電部分，預計今年5月底完成併聯發電，創造滯洪池多元目標使用空間。

高雄市議員方信淵表示，當地過去飽受淹水所苦，希望水利工程能做整體規畫包含滯洪池、箱涵與抽水機，徹底解決淹水問題。

民進黨市議員參選人陳慶鴻說，感謝同黨立委邱志偉爭取經濟部水利署經費補助，除了補助4.26億元的用地費，工程費1.5億元也全額補助，讓五甲尾滯洪池可以完成興建工程，盼能改善當地淹水問題。

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