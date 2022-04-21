武陵今年大放異彩的紫藤園，也是白藤、紫藤花盛開，創造屬於武陵農場一份專屬的浪漫。（武陵農場提供）

武陵農場有台灣少見的「八重黑龍藤」，屬於一種特殊重辦且花色為深紫黑色的美麗紫藤花。（武陵農場提供）

國內本土疫情持續延燒，民眾無法出國旅遊，往年國人都會選擇到日本足利花卉公園欣賞紫藤，每逢盛開時聲勢驚人，吸引蜂擁遊客前往觀賞。武陵農場副場長胡發韜21日說，武陵不落於人後，在國內即可欣賞到少見的白藤花，創造屬於武陵農場一份專屬的白色浪漫。

胡發韜指出，櫻花季才剛結束，紫藤、杜鵑、泡桐花等季節花卉相繼盛放。以白藤花為主打賞花品種，白藤為多年生藤蔓植物，莖具纏繞性，非常適合種植在棚架上的觀賞植物；開花時蝶形花朵成串下垂，一般可達15～30公分。但武陵得天獨厚花序長度可達30-70公分，花量大時彷彿白色瀑布優美又漂亮。

白藤在台灣比較少見，在武陵農場可欣賞到大片美麗白藤，白藤花序比紫藤稍長，香味比紫藤濃郁；因白藤香味濃郁逃過「花吃」獼猴的辣手催花，農場才能保存大片的白藤花。坐在白藤棚架下，輕拂著微風、聞著獨有醉人薰香的香味，看著白色花朵迎風搖曳別具詩情畫意。

胡發韜說，武陵今年大放異彩的紫藤園，也是白藤、紫藤花盛開，眾多品系如口紅藤、八重黑龍藤及美國紫藤，期創造整體紫藤的觀賞價值性；農場更在入口花園白藤棚架點燈，打造夜藤景觀。白藤花期四月上旬至五月上旬，為期只20-30天，欲欣賞白藤花的遊客務必要把握賞花時間。

胡發韜指出，現在農場是百花齊放季節，蘋果花、泡桐及各式草花已登場，還有各色的金雀花搖曳生姿；農場氣溫比平地溫度低10度左右，春、夏可選擇到農場度假，曬曬燦爛陽光、喝喝武陵特有高山杭菊茶；還免費贈送芬多精及負離子增加免疫力，為身心充飽滿滿正能量。