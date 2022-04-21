新北中信特攻籃球隊將於4月30日、5月1日迎接本季例行賽最後主場周，球團盛大推出「DEA Nation特攻元年」主題周，與全球資安領導品牌Fortinet合作，攜手將新莊體育館打造成虛擬電玩的大型遊戲關卡，邀請所有球迷挑戰破關，贏得限量專屬特攻鐵粉的季後賽門票優惠，繼續陪伴特務們在季後賽一起守護主場、領北狂攻！

T1 League2021-22年例行賽接近尾聲，目前以戰績14勝12敗、暫居聯盟第4的中信特攻，為爭取更佳有利的季後賽排名，剩下4戰場場皆格外關鍵，4月24日客場交手雲豹後，球隊將回到溫暖主場，展開對戰獵鷹和太陽的關鍵二連戰。

為鼓舞球迷共同進場支持應援，中信特攻球團特別安排「DEA Nation特攻元年」主題週，主視覺採數位像素畫風，打造出身歷其境的虛擬電玩氛圍，邀請所有特攻鐵粉加入，和吉祥物Thunder一起變身遊戲玩家，透過破關解任務的過程，回顧中信特攻成軍第一年所經歷的大小里程碑。

球團精心規劃出「第一關：特攻成形」、「第二關：隊史首勝」、「第三關：黑豹紀錄」、「第四關：魔鬼三連戰」、「第五關：特攻2.0」及「第六關：『守』護主場」等六道關卡球迷只要達成個別關卡任務，就有機會獲得主題日專屬磁鐵及小立牌等精美贈品。此外，完成所有集章後，還可成為特攻元年認證的「特」級鐵粉玩家，並獲得限量專屬季後賽主場門票優惠，相關活動辦法請見中信特攻官方社群後續公布。

透過不同關卡主題佈置，中信特攻將一系列展出球隊成軍首年影像紀錄、第一年全季票、首勝比賽球、首勝毛巾、吉祥物設計初版手稿等具有紀念價值的球隊物品，以及「特攻雙帥」林秉聖、魏嘉豪中華隊實戰球衣等珍貴收藏。

至於「黑豹」阿巴西締造單場新高52分全紀錄，以及馬龍領軍驚天逆轉龍頭海神的精彩時刻，則將透過影音呈現方式，帶領球迷再度重溫當時的滿場熱血與感動。此外，在「第三關：黑豹紀錄」中，還將獨家公開阿巴西賽前備戰的必聽歌單，想知道「特務黑豹」都聽哪些歌，醞釀出上場飆分的強大能量？千萬不要錯過「DEA Nation特攻元年」主題週的精彩呈現。