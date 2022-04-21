新北疫苗存量不足及兒童疫苗預計5月開始接種，新北市衛生局長陳潤秋表示，目前庫存AZ有1990劑、莫德納3.4萬劑、高端1.9萬劑，都已派發給診所與醫院，中央明天預計再派發莫德納2.4萬劑、高端6000劑，會持續施打，兒童疫苗部分也已跟中央反映，只要疫苗一下來，就會進行施打，學校已準備入校施打的前置作業。

至於指揮中心規畫成人第四劑施打限高風險族群，有醫師認為入冬後病毒擴散快，一般民眾也需要打第四劑，陳潤秋說，指揮中心經過許多疫苗專家討論，決定先給予65歲以上長者與長照機構住民及部分脆弱族群打第四劑，我們予以尊重，會全力協助施打。

另對於指揮中心公布今兒童送醫指引，新北市長侯友宜表示，尊重中央專家學者指引，中央與地方一起面對解決問題。

新北市今新增18校9園班級停課，包含三重、土城、金山、石碇、中和、永和、板橋、泰山、淡水、烏來、新店、瑞芳、樹林、雙溪、蘆洲及鶯歌區。而明預計有5校2園復課，經統計受影響校數為91校41園，其中有4校1園為全校（園）停課，其餘皆為部分班級停課。