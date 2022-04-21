特斯拉執行長馬斯克旗下The Boring Company在C輪融資中籌得6.75億美元，目前對這家基礎設施與隧道建設公司的估值為56.75億美元。該公司表示，所取得的資金將用於擴大全球招聘。

這家總部位於德州奧斯汀的公司擬增加在工程、營運和生產方面的人力，以擴大其「Loop」地下快線項目的規模，並加快新一代隧道機Prufrock的研發。

該公司表示，Ｃ輪融資由Vy Capital和紅杉資本（Sequoia Capital）主導，參與的投資者亦包括Valor Equity Partners和Founders Fund、8VC、Craft Ventures和DFJ Growth。

去年6月The Boring Company在拉斯維加斯啟動第一個商業隧道項目，使用有司機員駕駛的特斯拉汽車穿梭在以該市會議中心為核心的地下隧道網路。該公司表示，該地下環線的目標是每小時運送5050名乘客。

馬斯克在創立The Boring Company時表示，其目標為了解決美國地面交通擁塞的問題。