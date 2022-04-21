元太宣布將攜手電子紙生態圈夥伴，於Touch Taiwan 2022智慧顯示展共同盛大展出，以低碳電子紙為技術核心，結合上下游生態圈夥伴的創新產品設計及多元場域應用，展示由電子紙打造的全方位綠色智慧城市生活場景。

元太多年來積極經營電子紙上下游供應鏈，從IC、模組、系統整合，到應用開發等生態圈夥伴，齊力開拓電子紙多元的應用。元太董事長李政昊表示，在打造一項全新的電子紙產品應用時，我們需要很多生態圈夥伴的協助，例如開發客製專屬的IC、或是新的模組尺寸等，感謝電子紙生態圈夥伴長期對元太的支持，與我們共同開拓電子紙產業，使得產業規模得以日漸壯大。

參與智慧顯示展的電子紙生態圈夥伴來自全球各地，包括IC設計、模組製造、系統整合及應用廠商，橫跨多元的電子紙應用場景。從閱讀及筆記本、無紙化資訊系統、零售場域、公共交通，及創新設計應用，電子紙生態圈夥伴全力合作推廣超低耗電的低碳電子紙產品，應用於智慧城市中的多元場域。

天鈺科技、奇景光電、聯發科技、晶門科技四家IC設計夥伴，將分別展示適用於電子貨架標籤或電子書閱讀器等應用的IC解決方案。京東方、東方科脈、江西興泰科技、清越科技、亞世光電，將分別帶來多種不同尺寸的電子紙貨架標籤模組，而Plastic Logic則將展出軟性電子紙模組技術。

從應用端來看，Readmoo讀墨將於展會中發表最新面世的7.8 吋 mooInk Plus 2電子書閱讀器。隨著使用者長時間對數位閱讀的舒適性需求大增，具有類紙特性的電子紙外接式螢幕成為電腦第二螢幕最佳選擇，TPV冠捷科技帶來Philips 13.3吋電子紙螢幕、大上科技則展示25.3吋電子紙螢幕。

無紙化應用，博騰資訊將展示以電子紙筆記本為載具的ONEpaper無紙化資訊整合系統。透過為企業客製無紙化系統設計，可協助企業組織例如銀行、醫療機構、教育學習測驗 、製造場域，及政府機構等數位化儲存資訊，同時節省大量節省紙張耗用。 元太特別邀請全球零售生態圈中5家重點電子貨架標籤系統整合商，包括漢朔（Hanshow）、Pricer、SES-Imagotag、SoluM、智控（Zkong） ，運用電子貨架標籤的動態顯示功能，結合智慧零售解決方案，可即時更新產品價格與優惠促銷資訊，降低零售業者更新價格標籤的人力，讓門市人員專注於客戶服務品質的提升，更加優化門市營運效率。 在交通應用場景將展出包括振曜推出的4.01吋E Ink Gallery Palette 彩色電子紙廣告手拉環、群創開發的28吋E Ink Gallery Plus 全彩電子紙。還有，由E Ink開發可應用於戶外交通智慧車牌使用的11.3吋E Ink Kaleido彩色印刷電子紙模組、適用於戶外可耐高溫的13.3吋E Ink Kaleido 3 WT彩色印刷電子紙模組、25.3吋E Ink Gallery Plus全彩電子紙看板、25.3吋E Ink Spectra 3100 彩色電子紙看板，均在展出行列。

新媒體藝術類策劃團隊噪咖藝術運用可變色電子紙E Ink Prism的多變化視覺動態及超低耗電特性，打造出能呈現簡易資訊或感應變色的創新應用，適用於建築外牆、互動地磚，增添景緻變化與互動樂趣。 現場將展示3.7吋博大電子紙學生證、4.05吋海信電子紙學生證、中智全球3.7吋電子紙識別證、冠捷科技7.3吋Spectra 3100 四色電子紙會議桌牌等產品，亦展出全球首款採用5.4吋黑白軟性電子紙的智慧帆船衣，呈現電子紙輕薄、省電、強光下清晰可視等優點，符合航海運動的穿戴需求。

元太將展示搭載無電源與電池的2.9吋電子標籤應用於循環物流箱、以及半導體光罩盒等新型物流應用。