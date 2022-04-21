《每日郵報》（Daily Mail）報導，俄羅斯總統普丁宣稱成功試射了「薩爾瑪特」（RS-28 Sarmat）洲際彈道飛彈，他說這是俄羅斯軍方的「重大事件」，並說這顆飛彈是無敵的，可以克服世界上所有飛彈防禦系統。

俄羅斯試射「薩爾瑪特」（RS-28 Sarmat）洲際彈道飛彈

RS-28洲際飛彈可以打擊1萬1200英里以外的目標，據說是世界上射程最遠的洲際彈道飛彈。若滿載，這顆飛彈可以攜帶的火藥量足以摧毀一個法國大小的地區。

俄國國防部聲明表示，薩爾馬特飛彈是世界上威力最大、目標破壞範圍最遠的飛彈，這將顯著提高俄國的戰略核力量。」它能夠以高達 16,000 英里/小時的速度行駛，可以以高超音速向目標部署多個彈頭和其他武器，使其極難擊落。

它將能夠發射俄羅斯第一枚極音速飛彈「先鋒」Avangard，該飛彈可以以十倍於音速的速度在地球大氣層頂部飛行。「薩爾馬特」洲際飛彈的作用，主要是用來取代蘇聯時代的Voevoda洲際彈道飛彈（R-36），北約代號為SS-18撒旦（SS-18 Satan）

這顆試射彈頭從俄羅斯北部的普列謝茨克航天發射場（Kosmodrom Plesetsk）發射，擊中了3600英里外的堪察加半島（Kamchatka Peninsula，俄羅斯領土，位於東北亞）的目標。

普丁祝賀軍方成功發射這顆飛彈，他表示:「這種真正獨特的武器將增強我們武裝部隊的戰鬥力，確保俄羅斯免受外界威脅，並使那些試圖威脅我們的國家三思而後行。」他並補充，RS-28 能夠克服現代所有攔截飛彈的防禦手段。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）說，這種武器是「送給北約和所有支持烏克蘭納粹主義者的禮物。」對此，美國則駁斥任何全球威脅，並說這次試射是例行公事，美有得到知會。