華視跑馬燈出現「共軍飛彈擊中新北」的重大疏失，引起外界批評，時事評論員董智森和資深主播盧秀芳也異口同聲指出，這是很低階的錯誤，盧秀芳更以「華視裡有小動物」，酸華視螺絲鬆掉。而節目街訪民眾意見也曝光了。

「還好華視現在沒有總經理，現在是代理的不用下台」，董智森昨（20日）在中天《盧秀芳辣晚報》上憤怒的指出，該則錯誤訊息出現在華視新聞跑馬燈下方長達十分鐘之久，是非常低階的錯誤，照理說現場應有人隨時注意製播，沒想到竟放著讓錯誤訊息顯示十分鐘，讓他直呼「到底有誰在那邊顧？」，主持人盧秀芳也提到在過去在電視台若是發生類似情況，必定會馬上遭到主管痛罵一頓。

而針對華視將責任推卸給防災演練「不小心」輸入，董智森嘲諷三月台電停電、雄三飛彈誤射擊毀漁船也都是「不小心」按到，讓盧秀芳想到經濟部長王美花將停電歸咎於小動物誤觸，狠酸「華視應該也有小松鼠、小果子狸跑進去」。

而該節目外景主持人「辮子妹」針對此事進行街訪，民眾紛紛表示「我看到是真的覺得滿傻眼的！」、「這很明顯是造謠」、「會造成大家恐慌」，而被問到NCC是否該對華視開罰，民眾則表示「罰是應該罰，而且罰則要讓人害怕（才不敢亂報）」、「應該罰，若每個新聞台都這樣那台灣會很亂」。