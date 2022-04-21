彰化縣新增55名確診。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增55名確診。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎疫情持續創新高，國內今新增2969例本土個案，彰化縣也增加55名確診，跨縣市跨社交圈餐飲活動群聚38人，包括獅子會、扶輪社和扶青社等，其他零星外縣市移入個案有17人。

彰化縣衛生局公布海量足跡，遍布了鹿港文武廟、統聯客運、彰化火車站、田中火車站、員林郵局、秀水鄉公所、員林中華電信等，還有各類型餐館。

「昏倒了！」疫情暴增，足跡多到讓人眼花撩亂，確診者有到廟宇拜拜、參加各式餐宴，搭乘公共交通運輸系統、運動等，已多到不勝數了。

春天又是出遊天，也是社團活躍聯誼好季節，鹿港東區、福興東區扶輪社，組成南部高爾夫旅行團確診，宜蘭旅遊館參加共有彰化磺溪扶青社、台灣東海扶青社等共10的扶青社，還有鹿港東區扶輪社也舉辦合歡山1日遊，通通都有人中鏢。

彰化縣政府農業處員工也新增1確診，累計來到兩人，縣府安排大清消後，辦公室大門緊閉。因為足跡暴增，縣府原定下午線上直播說明疫情，也改為周一、周三、周五。並因應兒童染疫增加，啟動居家照護，兒童醫院的緊急應變的機制，也開設兒童專責病房待命收治，啟動119安心防疫兒童緊急醫療後送機制。