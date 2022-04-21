疫情指揮中心今公布新增2696例本土，分布21縣市，其中北北基桃中4縣市都已破千、百例，其他縣市則是雙位數，一名網友發現，嘉義縣市確診人數分別為6例、5例，與其他縣市相比明顯少很多，好奇問「嘉義防疫是不是超強啊？」貼文曝光，鄉民點出2個關鍵原因，因為嘉義人口密度較低，再加上篩檢和被匡列的人少，確診人數自然就少。

原PO今（21）日於PTT八卦板指出，疫情指揮中心公布今日新增2969例本土，看到確診病例分布縣市發現，嘉義縣及嘉義市分別新增6例、5例確診個案，加起來共11例，與其他縣市相比仍維持各位數，他透露嘉義文化路，每天都有很多民眾排隊買雞肉飯，「怎麼都沒事？嘉義防疫是不是超強啊？」

本土今增2969例確診個案。（圖／指揮中心提供）

疑問曝光，引發網友討論，「不意外吧！嘉義人口活動少密度低吧」、「你是不是以為嘉義人口密度跟雙北一樣？」、「嘉義大眾運輸工具很少」、「半個台灣的人都擠在北部人擠人，還一堆大眾運輸，當然傳播的就快」、「不管是嘉義縣還是嘉義市，都很邊緣」。

留言中也有人認為嘉義不僅篩檢少，被匡列的人也不多，「沒在認真驗吧」、「匡列的少，自然驗的少」、「沒驗就沒有啊」、「沒有愛心普篩啊」、「有沒認真篩檢的差異吧」、「匡列很少，可以去看他們匡列人數」、「你去看嘉義真的在實聯制的有幾個？沒實聯也沒檢驗，當然確診就少」。