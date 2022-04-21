苗栗縣21日新增19例確診。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣21日新增19例確診，足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣21日新增19例確診，足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣21日新增19例確診，足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣21日新增19例確診，足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣21日新增19例確診，足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣21日新增19例確診，足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣21日新增19例確診，足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣21日新增19例確診，足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣21日新增19例確診，足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣21日新增19例確診，足跡如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣21日新增19例確診，其中7例為匡列採檢確診、1例為居隔陰轉陽，11例為因症狀、有足跡重疊、持簡訊或有染病疑慮者至醫院或篩檢站採檢確診。分布地區為竹南鎮4例、苗栗市4例、造橋鄉3例、頭份市2例、後龍鎮2例、苑裡鎮2例、南庄鄉1例、頭屋鄉1例。其中包括1名造橋某國小女性班導師，全校已預防性停課至25日。

縣府衛生局指出，21日新增個案有8位男性、11位女性，年齡分布於15-59歲，Ct值在13.68-37.7之間，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，目前都依據指揮中心公告收治條件安排醫院、加強型防疫旅館或居家照護中。所涉縣內公共場域足跡已完成清消，請鄉親安心，疫調持續進行中。

衛生局表示，確診個案的Ct值也就是循環數閾值，主要是透過病毒核酸檢測PCR儀器，測量患者病毒基因濃度與傳染力的指標，但Ct值會浮動所以只是一個參考值，不是絕對數值，其數字高低與病毒傳染力強弱，並非直接相關。確診者Ct值僅供參考，因此未來將不再逐案公布確診個案CT值。

21日新增確診個案，案43301的54歲女性，為造橋國小班導師，除了授課班級之外，考量其他教職員與確診導師共用辦公空間，需要配合疫調採檢，且未滿12歲學童尚未接種新冠疫苗，因此採取全校（含幼兒園）預防性停課至4月25日，再恢復實體課程。但該名導師之授課班級暫停實體課程10天4月21日至4月30日，5月2日再恢復實體課程。

衛生局表示，4月20日包括李綜合、大千醫院及為恭醫院竹南大厝里社區PCR採檢站共採檢1138人，其中大厝里篩檢站6人陽性，其他陰性。因應全國社區感染風險不斷增加，篩檢站持續開設，時間地點為4月21至22日上午8點至中午12點及下午1點至下午5點，於竹南鎮大厝里活動中心。另於大千醫院急診室旁開設篩檢站時間地點為4月21日下午1點至晚上5點及晚上6點至晚上10點，呼籲與確診者足跡重疊或有染疫疑慮的民眾前往免費PCR篩檢。

縣長徐耀昌叮嚀，公布確診者公共足跡史僅是提供民眾參考，因應疫情劇烈變化，出入任何公共場所最重要還是落實勤洗手、戴好口罩、保持社交距離，避免去人潮擁擠的地方，以降低社區感染風險。