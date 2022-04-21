宜蘭某婚宴延伸至花蓮縣內群聚關係圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮萬榮馬遠部落婚宴群聚關係圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

部立花蓮醫院院內感染及外溢確診人數。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮黃昏市場群聚關係圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮玉里鎮春日里周歲酒群聚關係圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府明上午10時至12時將在春日派出所後方廣場設置快篩站，呼籲12日曾赴周歲酒宴者請儘速前往篩檢。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今天新增92例確診個案，除部立花蓮醫院、萬榮鄉馬遠部落婚宴、宜蘭婚宴延伸群聚等傳播鏈，今再新增2條，分別為黃昏市場攤商群聚及玉里鎮春日里周歲酒群聚案，由於參加該酒宴人數難以掌握，縣府明上午10時至12時將在春日派出所後方廣場設置快篩站，呼籲12日曾赴該酒宴者請儘速前往篩檢。

衛生局長朱家祥表示，部立花蓮醫院新增的11例個案，包含1醫護、1照服人員、1院內其他人員及被匡列的8名親友。整體來講，該院院內染疫的確診個案數已逐漸減少，迄今已累計171位，而今天的確診個案先前已提及，只是案號近日才出來，因此今天增加的是1清潔員及1名急性病房的陪病者。

宜蘭某婚宴延伸至職場群聚案新增9人，朱家祥說，經亞泥與其外包商、合作廠商大量普篩後，今共7名員工確診，且1名員工的兒子也相繼染疫，另1名則是赴該婚宴者的親友。萬榮鄉馬遠部落婚宴昨沒有新增個案，今卻突然再添8人，朱解釋，昨沒有個案主因為正疫調釐清感染源，經深入了解後，發現確診者的連結性，因此登山團多1人，慈院部分則再添1人以及確診者的6名親友。

不過縣內今也突然增加2條傳播鏈，包含黃昏市場攤商群聚與玉里鎮春日里周歲酒群聚案。朱家祥說，黃昏市場群聚部分今新增5人，分別為4名攤商及攤商1名家人，經深入疫調發現，攤商彼此在販售時因互動密切進而感染，所幸目前尚未傳出到市場的消費者染疫，該市場迄今也累計10人染疫，目前仍正努力找尋感染源頭。

玉里鎮春日里周歲酒群聚部分，朱說，案39951本月9日因同事確診被匡列，進而回到位在玉里鎮的住所進行居家隔離直至18日解隔，怎料19日快篩與PCR呈陽性確診，雖然該案的案號昨就出爐，但經疫調發現，他的家人在春日里開早餐店，經請3名家人PCR篩檢後確診，且該家庭12日曾在部落辦周歲酒宴，邀請周遭鄰居亦同慶祝，左右鄰舍因而染疫，今增加6人，包含昨天人數，整個群聚案共有13人。

由於參加周歲酒宴的人數難以掌握，因此縣府明上午10時至12時將在春日派出所後方廣場設置快篩站，朱家祥呼籲12日曾赴該酒宴者請儘速前往篩檢。