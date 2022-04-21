基隆市政府公布15例新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

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基隆市政府公布15例新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府公布15例新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府公布15例新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府公布15例新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府公布15例新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府21日公布15名確診者足跡，包含國民運動中心游泳池、安平裡民活動中心、鶯歌里里民活動中心、安樂市場、信義市場、七堵南興市場、全聯福利中心仁三門市，都有確診者前往，基隆市政府提醒，曾經與確診者足跡相同，都應該自主健康監測，如果有任何懷疑，最好儘速快篩或到社區採檢站。