基隆＋215！7大張確診足跡驚見3大市場、里民活動中心 16:062022/04/21 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市長林右昌公布15例新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市政府公布15例新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市政府公布15例新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市政府公布15例新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市政府公布15例新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市政府公布15例新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市政府公布15例新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市政府公布15例新冠患者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市政府21日公布15名確診者足跡，包含國民運動中心游泳池、安平裡民活動中心、鶯歌里里民活動中心、安樂市場、信義市場、七堵南興市場、全聯福利中心仁三門市，都有確診者前往，基隆市政府提醒，曾經與確診者足跡相同，都應該自主健康監測，如果有任何懷疑，最好儘速快篩或到社區採檢站。 台股主被動基金規模衝1.1兆新高 元大月增472億最搶鏡 《基金》台股基金規模衝1.1兆 元大月增472億最搶鏡 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #確診者足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 光徵收花2年 新化南175線拓寬斥資5.1億元今通車 14:232022/04/21 生活 市場多空訊息交雜 台股早盤呈現小漲 10:222022/04/21 財經 《櫃買市場》永續發展債券 今年來13上櫃 09:092022/04/21 財經 寧德時代 市值蒸發6,600億人民幣 04:102022/04/21 產業特刊 《電腦設備》上奇與AC Ventures合作 加速東南亞新創生態規模化成長 14:292022/04/21 財經 《美股》消息面：Fed褐皮書稱美經濟適度擴張；美房貸利率創12年新高 10:482022/04/21 財經 深田恭子穿超短牛仔褲露屁股蛋 勾已婚男星連喝15小時 14:572022/04/21 娛樂 年輕人終究是年輕人 30歲以下6成看漲房價 11:162022/04/21 房市新訊 《國際產業》家樂福今年信心滿滿 巴西業績搶眼 10:282022/04/21 財經 全台15％～20％人口確診 陳時中認了：正式與病毒共存 14:502022/04/21 生活 越年輕越衝 30歲以下64％看漲房價 12:142022/04/21 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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