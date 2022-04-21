大陸首列西部陸海新通道中老鐵路（甘肅敦煌－萬象－曼谷）國際貨運列車首發儀式在敦煌舉行，標誌成為甘肅連接東盟的重要樞紐。甘肅省商務廳介紹，該條路的通行是甘肅與東南亞國家間又一條高效、經濟、安全、便捷的國際物流通道，與傳統海運40天的運輸週期相比，從敦煌到曼谷可節約28天，提升該省企業外貿物流運輸，助力甘肅優勢產業參與國際大循環。

根據中新社報導，這趟貨運列車運輸石棉530噸，由甘肅仨盛國際貿易公司加工出口，採用40英尺鐵路集裝箱（20只）「一箱到底」的方式運輸，即從敦煌貨場裝箱施封後直到曼谷目的地客戶拆封卸貨，全程貨物不落地。全程預計約12天。

甘肅省國際物流有限公司董事長何雄忠表示，此次國際貨運列車開行，是甘肅首次通過中老國際鐵路線向境外直接出口本地產品，也是大陸首發的石棉集裝箱國際鐵路聯運列車，為甘肅借助中老鐵路發展進出口貿易開闢了新路徑，也為擴大與RCEP國家跨境物流合作開闢了新通道。

敦煌機場海關副關長孫成宇也表示，目前，敦煌特色果品、乾果出口市場已拓展至18個國家和地區，大部分是東南亞國家。以往大多數通過汽運到港口，再通過海運出口，運輸時間較長。該國際貨運列車開通後，運輸時間較過去壓縮近一半，將為敦煌特色產品出口打開全新便捷通道。