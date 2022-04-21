好萊塢女星亞歷珊卓·妲妲里奧（Alexandra Daddario），有著高挑身材和E罩杯的傲人胸圍，被許多粉絲視為性感女神，她早年在《波西傑克森：神火之賊》中飾演女主角走紅，近日她在Instagram曬出一張在海邊的照片，分享去海邊度假的好心情，完美身材再次吸引焦點。

現年36歲的亞歷珊卓·妲妲里奧在《波西傑克森：神火之賊》中飾演雅典娜之女，電影中獨特的五官令觀眾印象深刻，之後她接演《德州電鋸殺人狂3D》為戲犧牲，在劇中中空上陣露半球，扮演飽受驚嚇的受害者，與巨石強森聯合主演《加州大地震》、《海灘救護隊》兩部作品，那雙淺藍色電眼吸引上萬觀眾為之瘋狂，而片中大量的奔跑戲份，讓她獲影迷封「乳搖女神」、「地震女神」。

亞歷珊卓·妲妲里奧昨（20日）在Instagram上傳自己到海邊的照片，她簡短介紹自己在海邊，吸引了163萬人按讚，畫面中天氣十分晴朗，遠方的藍天白雲和海面交織成亮麗風景線，亞歷珊卓·妲妲里奧站在岩石上，她看著遠方，頭頂是白色棒球帽，一套深藍色的無綁帶比基尼襯托出高挑身材，一雙大長腿白皙無瑕，傲人上圍被泳衣包覆，南半球和深邃事業線讓粉絲大飽眼福。

火辣身材吸引粉絲激動留言「妳是我見過的最有魅力的女人」、「就像美人魚」、「太漂亮了！女神！」、「太令人驚艷了」、「這麼美的風景，我只看到亞歷珊卓」。