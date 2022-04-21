本土疫情持續升溫，新北市因居家隔離爆量，呼籲中央簡化流程，指揮中心指揮官陳時中宣布將疫調簡化至2日，且地方無需中央核可就可開立隔離通知單。不過，新北市副市長劉和然今表示，疫調從4天降為2天，但所有工作一個沒少，雖然中央有提出解決方法，第一線同仁有感受到中央誠意，但有沒有到位，這點是市長最在意的。

劉和然說，新北從去年Alpha、delta，很多業務作法走在全國最前面，當走在最前面將會是最先發現問題，市長交代發現問題一定要務實反映給中央，因為中央地方一定是一條心合作，而新北的反映問題解決後，未來其他縣市發現問題、遇到問題，不會像走第一步的人要一一面對，這是反映問題的最大初衷。

針對疫調縮減為2天，外界認為基層工作量可以減輕一半，但劉和然指出，所有工作一個沒少，唯一改變就是匡列人數會少一點，由於匡列對象是親密接觸者，第一關是家人、第二關是工作職場夥伴、第三關是一起用餐者，除非確診者4天都沒回家，否則匡列家人都不會變，除非沒上班，否則匡列的親密接觸者沒有變。

劉和然說，「中央在提出解決方法時，第一線同仁有感受到中央誠意，但有沒有到位，這點是市長最在意的」他說，針對居家隔離，同仁要面對3對象，確診者、親密接觸者、居家檢疫者，我們就這麼多人，中央要把優先順序、比重很清楚分配下來，若相關程序沒有調整，工作夥伴分配業務對象沒有做對，不僅累還沒有達到效果，市長要求第一線同仁把問題找出來，也務實拜託中央，我們知道有在回應，但有沒有到位，將持續跟中央溝通。

衛生局長陳潤秋則表示，居隔者目前有電子居隔通知，但12歲以下仍然需要紙本開設，至於居家照護還沒有開放電子居隔通知，將持續跟中央反映，希望這部分快速完成。