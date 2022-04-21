皮膚若出現皺紋或下垂的狀況，主要是膠原蛋白流失，因此長輩常說，若想補充膠原蛋白，可以多吃豬腳、豬皮或木耳等，但這個觀念其實是錯誤的。外科醫師江坤俊表示，豬腳、豬皮及木耳確實有很多膠原蛋白，但吃下肚不代表成功補進體內，多吃還可能吃進非必要的飽和脂肪酸，造成三高問題。

外科醫師江坤俊在YouTube頻道《江P醫件事》提到，膠原蛋白是結締組織的一種，主要功能是撐起身體，例如皮膚底下有膠原蛋白，讓人看起來飽滿，除此之外，還存在於軟骨、骨頭、肌腱內，當軟骨裡的膠原蛋白不足時，可能會使軟骨功能受限，當老人家膠原蛋白不足，不只肌膚長滿皺紋，關節內的軟骨難以活動，導致個人行動受限。

江坤俊醫師進一步提到，膠原蛋白若不夠還可能造成骨質疏鬆，甚至是眼睛提早老化，因此膠原蛋白的補充非常重要，但要如何補充才正確？許多長輩有「以形補形」的概念，認為多吃豬腳、豬皮可以補充膠原蛋白，但膠原蛋白屬於蛋白質，由胺基酸合成，豬腳、豬皮的膠原蛋白確實很多，但吃進肚不代表人體成功補充。

江坤俊醫師解釋，豬腳、豬皮吃進肚後，要先被分解成胺基酸，待人體慢慢吸收，才會被運到該補充的地方，並合成為膠原蛋白，另外，豬腳類食物還含有飽和脂肪酸，多吃豬腳、豬皮確實能補充膠原蛋白，但並非吃多少補多少，且同時也吃進非必要的飽和脂肪酸，造成三高問題，而木耳屬於植物，沒有結締組織，因此裡面根本沒有膠原蛋白。

在平時飲食中，該如何攝取膠原蛋白，江坤俊醫師表示，肉類產生的胺基酸可合成膠原蛋白，民眾可以靠吃肉補充，此外，當胺基酸合成蛋白質時，需要許多酵素幫忙，其中包括Q10跟維生素C，肉類同樣包含Q10，而維生素C則可從蔬果補充，另外，避免長時間直接曝曬陽光，因為陽光會破壞膠原蛋白。