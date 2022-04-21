台中市警方針對易肇事路段，及超速違規熱點採不定時、不定點規劃移動式測速照相取締。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警方針對易肇事路段，及超速違規熱點採不定時、不定點規劃移動式測速照相取締，統計今年迄今，移動式測速照相取締情形共舉發違規118333件，其中以北屯區文心路4段取締超速違規3431件為最高，呼籲民眾遵守交通規則，保障用路安全。

台中市交通警察大隊指出，北屯區文心路4段取締超速違規3431件為最高、其次為東區旱溪西路1段取締超速違規3306件，再其次為西區民權路取締超速違規2461件。

台中市政府警察局統計分析111年1月至3月轄內易肇事、易超速違規熱點，發現在北屯區文心路4段發生交通事故116件、較去年同期增加12件(＋11.5％)；在東區旱溪西路一段發生交通事故37件、較去年同期增加12件(＋48.0％)；在西區民權路發生交通事故178件、較去年同期增加6件(＋3.5％)，這些路段為交通事故件數或增幅情形較高。

警方另指，豐原區豐勢路二段、大甲區經國路、南區建國北路一段、大里區中投東路三段等路段交通事故件數也有上升趨勢，為有效防制交通事故，均列為加強執法的重點路段，警方提醒民眾行經上揭路段應遵守交通規則、勿違規，減少交通事故發生的狀況。

交通警察大隊表示，今年度事故件數均較去年增加，而且大部分的肇事原因與車速相關，因此警方加強這些路段的不定時、不定點的移動式測速照相執法，也規劃該路段巡邏及守望勤務，希望能夠有效降低事故的發生，減少民眾因交通事故造成傷亡。

警方表示，有執行測速照相的地點前，都依規定設置「警52」測速取締標誌，提醒並警示來往用路人前有測速照相執法，請民眾遵守路段速限行駛。