中鋼(2002)自結3月合併營業收入416.62億元，年增12.92%、月增24.28%，創下歷史第六高且為同期新高；合併營業利益40.62億元，月減2.48%；自行結算合併稅前淨利48.18億元，月增14.85%、年減14.51%。鋼鐵業對非合併個體銷售數量雖月增，惟單位毛利較上月略降，致整體營業利益略減；另因3月中鋼取得CIP風場開發成功費(上月無)，致業外收入增加。

中鋼自結合併第一季營業收入1152.11億元，年增17.77%、季減11.01%，單季創下同期新高；合併營業利益134.75億元，年增7.89%；自行結算合併稅前淨利145.02億元，年增10.71%、季減35.48%，連2季高檔下滑。

中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，3月碳鋼銷售量為80萬1627公噸；累計第一季碳鋼銷售量為221萬8556公噸。

中鋼周四翻紅無力，股價開高翻黑走疲，收跌1.31%報37.8元，收在當日最低，寫下一個半月低點。

中鋼5月內銷盤價，熱軋鋼板及鋼捲、電鍍鋅及熱浸鍍鋅鋼捲每公噸皆上漲1200元，冷軋鋼捲上漲1000元，電磁鋼捲上漲500元，整體平均漲幅2.95%，為第三個月開漲盤，漲幅符合預期。中鋼強調，熱、冷軋等主力產品售價仍低於進口報價，預留下游獲利空間。法人認為，目前煤及鐵礦砂等煉鋼原料的價格雖仍在高檔，但走勢近日已轉弱，法人認為6月的中鋼盤價能否維持上漲的不確定性很高。

兩岸疫情再起，鋼鐵重鎮如山東及河北受內陸通行管制，造成原料供應不順，國際上，短期內國際鋼鐵供給吃緊情形仍將延續，不過全球疫苗覆蓋率逐步提高，歐美等主要經濟體陸續全面解封，市場預期疫情對經濟的負面衝擊將逐步減緩，有利市場未來朝向正面發展。鋼價部分，國際鋼材供應短缺，加以各國鋼廠承受原物料、能源和運費成本劇烈波動，催動鋼價輪番上漲。國際鋼價欲小不易。