桃園市21日新增414例新冠確診患者，位於桃園區中路公園採檢站，排隊人龍最多長達近500公尺。因人實在太多，據了解，中路採檢站目前開放排隊至16時30分，超過時間就不再開放排隊。
因確診個案太多，桃園市目前社區採檢站桃園、中壢各1處，不少民眾曾因接觸過確診者，或者自覺有症狀前往社區採檢站採檢。不過因人潮太多，中路採檢站一度排隊近500公尺，幾乎快繞中路公園一圈，甚至喊停，不再開放排隊。但最後考量民眾需求，決定開放排隊到16時30分，並會將排隊人潮全數採檢完畢。
桃園市21日新增414例新冠確診患者，位於桃園區中路公園採檢站，排隊人龍最多長達近500公尺。因人實在太多，據了解，中路採檢站目前開放排隊至16時30分，超過時間就不再開放排隊。
因確診個案太多，桃園市目前社區採檢站桃園、中壢各1處，不少民眾曾因接觸過確診者，或者自覺有症狀前往社區採檢站採檢。不過因人潮太多，中路採檢站一度排隊近500公尺，幾乎快繞中路公園一圈，甚至喊停，不再開放排隊。但最後考量民眾需求，決定開放排隊到16時30分，並會將排隊人潮全數採檢完畢。
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