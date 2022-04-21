4月23日是中方海軍建軍73周年，解放軍在紀念日前展示了最近服役的3艘驅逐艦，其中有兩艘055型萬噸大驅，還有1艘052D型驅逐艦。

據中方官媒《環球時報》20日報導，不久中方將公布，有更多新軍艦入列中方海軍服役。而分析家周三說，迅速擴大的艦隊反映出中方海軍在維護中國主權，領土完整和利益發展上快速增長的能力。

《澎拜新聞》周三報導，中海海軍最近公開錄影顯示，舷號104的055型大驅在海上航行。而這是繼舷號101的「南昌」艦2020年1月服役、舷號102的「拉薩」號2021年3月入列，還有舷號105的「大連」艦2021年4月服役後，第4艘入列的055型驅逐艦。

儘管影片中並未揭露055型新驅逐艦的名稱，但未經證實的外媒報導，它被命名為「無錫」艦。而據《法制日報》報導，第5艘055型大驅「延安」艦最近在南海參加演訓。外媒推測，它的舷號是106。

此外，央視周二對系列實戰軍演的報導顯示，解放軍東部戰區