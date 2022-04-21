本土疫情升溫，確診數屢創新高，月底甚至可能單日爆萬例確診，對此，腎臟科醫師江守山分享，面對現在的疫情，民眾可以先準備好20樣東西，像是可以久放的食品、保健食品與日用品。另外比起血氧偵測機，溫度計反而沒那麼重要。

江守山昨在臉書上發文表示，民眾可以購買適量的生活物資來應對現在的疫情，其中最好可以買台血氧偵測機，而溫度計倒是沒有那麼重要，因為不管是發燒不發燒，都不影響病情的嚴重程度。

食物的部分，江守山指出，米跟麵條肯定是需要的，另外也可以準備能放比較久的蔬菜，像是冷凍蔬菜、鹹菜或梅干菜等，雞豬魚牛當然要塞滿冷凍庫，不常吃罐頭的人也多少買一些，雞蛋和番薯也都是不錯的選擇，只不過前者現在較貴。

生活用品的部分，江守山透露，由於他家裡是用免治馬桶，所以衛生紙的用量不大；且因為家中有濾水器，所以也不需要買瓶裝水。不過，一般民眾家裡也可以先準備一些需要的日用品。

除此之外，保健食品也不可少，江守山表示，B群和維他命C肯定是要有的，不然的話很容易產生壞血病。而他常吃的益生菌、魚油、鋅、蜂膠、鹽，糖和苦茶油等，這些也都可以預先準備著。

貼文引起網友討論，其中有網友好奇詢問說「請問吃蜂膠的功能是？」對此，江守山在留言處回應說，可以用來提升抗體量及廣泛的對抗各種冠狀病毒。