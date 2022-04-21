淡水警分局刑警蔡至恩、胞兄蔡至儒被控向性騷擾被告索賄，遭當事人全程錄影，違反貪汙治罪條例，士林地院21日開庭審理，合議庭預計今日審結，近日宣判，但蔡至恩的羅姓辯護人稱，以還需時間閱卷，拒絕今日辯結，蒞庭檢察官指稱律師延滯訴訟，律師反駁稱人身攻擊，檢察官更稱「歡迎提告」，審判長諭知5月5日進行言詞辯論，被告還押。

蔡至恩因偵辦性騷擾案件，私下約出許姓被告，要求60萬「處理費」，如果不給錢案件恐怕難以收拾，許當場交付10萬元，並以手機全程錄音向檢警檢舉，全案依貪汙治罪條例中藉勢藉端勒索財務起訴，法院因人犯在押每周密集開庭，預計今日進行言詞辯論。

但辯方律師稱，4月11日才拿到歷次開庭的部分卷證資料，被告尚未看到內容，加上疫情嚴峻，無法與被告有效討論答辯內容，難以有效保障被告防禦權。但檢察官稱，新增的函文資料，只是函詢淡水警分局，與上次開庭的訊問被告，被告均已回答，只是換成書面資料而已，辯護人以此為由拒絕辯結，根本「延滯訴訟」，希望法院依法審酌。

辯護人更以蔡至恩遭羈押9個月，蔡更稱，不知道是什麼意思，家中所有事物都落到母親身上，不想當一個敗家子，更希望可以回家。檢察官直指辯護人，是因為律師干擾訴訟，才會遭羈押至今，氣得辯護人高聲說檢察官人身攻擊，檢察官更拿著麥克風說「歡迎提告！」審判長在檢辯雙方隔空叫囂時，也高聲諭知，全案5月5日上午10點30分續行審理程序結束鬧劇。