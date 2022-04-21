國道一號聯結車掉落藍色橡膠片。造成車流回堵。（國道三隊提供／吳敏菁彰化傳真）

國道一號聯結車掉落藍色橡膠片。造成車流回堵。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道一號聯結車掉落藍色橡膠片。造成車流回堵。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道一號北向彰化系統匝道，21日中午12時37分，聯結車載運藍色橡膠軟墊片，因未綑紮牢固，突然趴啦趴啦全甩落到匝道，如衝來藍色大海嘯，後面車輛緊急或閃或煞，都怕被打到，全嚇壞了，肇禍駕駛卻不管不顧，逕自開溜，車流回堵1.5公里，直到下午13時24分排除。

「太誇張了，太不負責任了，造成車禍損傷怎麼辦？」這起運載貨品掉落，國道三隊通報交控事故處理小組及本大隊緩撞車警戒；經工務單位清掃內側匝道先行讓車輛通行，花了將近1個小時才排除事故現場，肇事聯結車卻跑得快，警方找不到，研判肇事司機落跑，調閱相關路口監視器追查肇事貨車。

國道三隊指出，這起事故疑為藍色塑膠墊未綑紮牢固致掉落於匝道，依據道路交通管理處罰條例第30條規定，處3000元至1萬8000元罰鍰，呼籲用路人裝載貨物務必捆紮牢固嚴密覆蓋。是否涉及刑法公共危險部分由刑事組、員林分隊依規定調查偵辦中。