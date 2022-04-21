台灣屢屢因少數漁船涉及外籍漁工勞動剝削或暴力事件，遭國內外NGO團體批評，行政院會今天通過「漁業及人權行動計畫」，今年7月起，外籍漁工最低工資從450美元提高到550美元，且全額直接給付予船員，限定海上停留時間，不得超過10個月，意外險保額從100萬到150萬元，並新增醫療險，最低保額30萬元，要求裝設科技工具輔證，以確認出勤工時有無過長等。

台灣目前約有2萬多名外籍漁工，為加強改善外籍漁工人權，農委會漁業署與業界及民間團體多次溝通、凝聚共識，行政院政務委員羅秉成也召開多次跨部會議，包括農委會、勞動部、內政部、法務部等，並與監察院國家人權委員會合作，今天提出「漁業與人權行動計畫」，針對各種問題，制訂多項改善策略。

在「船員權益」方面，自今年7月起，將5年未調整的最低工資，由450美元提高到550美元，且全額直接給付予船員，限定海上停留時間，不得超過10個月，提高意外險保額，從100萬到150萬元，並新增醫療險，最低保額30萬元。

在「船上」設施部分，為改善住艙空間，將修法明定新建或改建漁船，應符合國際漁業公約，無法調適的舊船，採取「減船」的策略作為，編列預算汰除，預計投入9億餘元，減船200艘；此外，船員在甲板上作業時，強制穿著救生衣；另外也獎勵建置船上WIFI，以利漁工與家人聯繫。

「岸上」設施部分，增設岸上休憩住宿設施，目前已完成21處盥洗休憩設施，前鎮漁港船員服務中心預計今年底完工，來強化外籍漁工的生活條件。

另外，為了從根源解決、系統性的改善遠洋漁船船員的人權問題，除法制完備，也要提升監管量能、強化仲介管理。因此，政府也會增加對遠洋漁船的檢查人力與頻率，從現在檢查率不到10％，第1年就要提高到100％檢查。

行政院長蘇貞昌表示，人權是漁業永續發展核心，本計畫及其他改善船員權益措施，政府將投入超過20億元加以推動。