瑞銀財管投資總監辦公室最新報告，預估日圓今年6、9、12月及明年3月末目標價，分別為130、126、124及122；至於在金價方面，維持對金價中性的看法，明年3月末前逐步跌至1,750美元。

日圓兌美元節節走低，昨日一度跌破129水平，創下20年來的低點（今早報128）。日圓近期跌勢超預期，短期內市場或將繼續挑戰日本央行維持鴿派的決心。日圓迅速走軟引起了多名日本官員的關注。日本財務大臣鈴木俊一和央行行長黑田東彥對日圓過度疲軟引起的負面影響表達了擔憂。然而，貨幣市場意識到單靠官員的口頭干預，無法扭轉匯率的趨勢，除非貨幣政策出現根本性轉變，否則日圓仍會承壓。

瑞銀分析，即使日本央行在日圓跌至130時採取實際的干預行動，但除非其採取具體的政策緊縮行動，例如允許日本國債收益率明顯上升，否則不太可能對匯率設定「硬上限」。

日本央行下周四（28日）將召開貨幣政策會議，這是政策制定者對當前日圓跌勢表達看法的機會。不排除央行會收緊政策，允許 10年期國債收益率上升（擴大目前收益率交易區間），或改用5年期而不是10年期國債收益率作為錨定目標。根據對美、日國債收益率和匯率的歷史敏感性，如果日本10年期國債收益率上漲20-30個基點，應會令日圓穩定起來甚至回升2-3日圓。

至於金價，瑞銀認為金價的拐點將至。按照瑞銀的估算模型，目前黃金的公允價值應為1,500美元。如果金價要升至2,200美元以上，美國10年期實際利率需要下降到-1.5%以下，VIX 則要升至40以上（昨日收報20.3），換句話說，只有停滯型通膨才能刺激金價明顯走高。事實上，美國10年期實際利率昨日一度突破0%，為2020年以來首次轉為正值。瑞銀對金價維持中性的看法，儘管金價年中前保持在目前水平附近，但下半年起將呈現下行趨勢，明年3月末前逐步跌至1,750美元。